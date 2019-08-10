Курган, 10 августа, 2019, 14:38 — ИА Регнум. В Курганской области следственные органы выясняют обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса, сошедшего с трассы. Предварительно установлено, что причиной аварии стала техническая неисправность автобуса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Зауралья.

Kurganobl.ru Пострадавшим в аварии под Куртамышом оказывается необходимая помощь

На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС, СУ СКР по Курганской области.

Напомним, утром 10 августа опрокинулся рейсовый автобус Курган-Целинное, проезжая в районе Куртамыша. В автобусе находились 48 человек. Погибших нет. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Пятеро, в том числе и один ребёнок, госпитализированы с травмами.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).