Москва, 10 августа, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Мирон Фёдоров, известный под псевдонимом Oxxxymiron, принимает участие в митинге оппозиции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Vk.com/norimyxxxo Мирон Фёдоров

Музыкант приехал на площадь Академика Сахарова и сразу же попал в окружение журналистов. Ранее он заявлял о своей готовности принять участие в акции протеста и поддержать незарегистрированных кандидатов.

Фёдоров пришёл в футболке с фотографией одного из фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках Егора Жукова.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в Москве начинается согласованный митинг оппозиции.