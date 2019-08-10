Мюнхен, Германия, 10 августа, 2019, 15:05 — ИА Регнум. Бывший полузащитник футбольного мюнхенского клуба «Бавария» Франк Рибери попал в сферу интересов московской команды «Локомотив», сообщает 10 августа L'Équipe.

Rufus46 Франк Рибери

По данным источника, представители московского клуба уже ведут переговоры с агентами 36-летнего футболиста, в настоящее время находящегося в статусе свободного агента. Также ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны клуба ПСВ из Эйндховена.

Отметим, Франк Рибери выступал за мюнхенскую «Баварию» с 2007 по 2019 год и в минувшем сезоне сыграл за клуб в 38 матчах, в которых забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.

Напомним, в настоящее время «Локомотив» с 7 очками находится на четвертом месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, два раза выиграв и один раз сыграв вничью.