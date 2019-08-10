Москва, 10 августа, 2019, 14:12 — ИА Регнум. ГУ МВД России по Москве обратилось к участникам массового мероприятия в столице. Сообщение размещено на сайте главка.

Георгий Балаков ИА REGNUM Митинг в Москве 10 августа

В сообщении указано, что организаторы митинга обратились организаторы митинга. По их данным, незарегистрированный кандидат «Любовь Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия».

В полиции просят не допускать нарушения требований законодательства.