Курган, 10 августа, 2019, 14:25 — ИА Регнум. В Курганской области к пострадавшим в аварии под Куртамышем вылетел вертолёт санитарной авиации. На борту воздушного судна — врачи из Кургана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Зауралья.

Пресс-служба губернатора Курганской области Вертолёт медицины катастроф спешит на помощь

После поступления 10 августа информации о ДТП с участием пассажирского автобуса, который по коммерческому заказу вёз туристов рейсом Курган-Целинное, на место происшествия выехали представители правительства Курганской области во главе с заместителем губернатора по социальной политике Татьяной Менщиковой.

Погибших нет. В перевернувшемся автобусе находилось 48 человек. Пострадавшим 16 пассажирам, оказана медицинская помощь. Пятеро из них госпитализированы.

Для оперативной транспортировки в областной центр, в случае необходимости, к районной больнице Куртамыша прибыл вертолёт Центра медицины катастроф.