«Прекратите преследовать семьи!»: в Перми родители провели пикет
Пермь, 10 августа, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Родительское сообщество провело 9 августа в Перми пикет против вмешательства в дела семьи, распространения в Пермском крае ювенальных технологий, социальной политики властей, а также против развернутой сегодня в сети антисемейной кампании против домашнего насилия. Мероприятие посетил корреспондент ИА REGNUM.
В пикете участие приняли такие организации, как «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС), «За Права Многодетных Пермского края», общественное родительское движение «Защитим права наших детей. Вместе!!!», а также неравнодушные родители, пожелавшие присоединиться к акции.
Собравшие выдвинули такие лозунги, как «Нет ювенальному террору в Пермском крае», «Нет ювенальной юстиции», «В Перми анонимный донос — повод для вторжения в семью», «Министерство социального неразвития», «Аварийное жилье — семья в группе риска», «Опека Чернушки — ювенальное Гестапо», «Семья — основа государства», «Хватит врать о массовом насилии в семье» и другие.
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Одной из причин того, что родители решили провести акцию протеста, стала ситуация, в которую попала известная пермская родительская активистка Людмила Ёлтышева. Она рассказала о том, с чем ей пришлось столкнуться.
Общественница рассказала, что её история до сих пор не закончилась несмотря на то, что многие представители власти уверяли её в том, что всё будет в порядке.
Председатель пермского отделения РВС Алексей Мазуров обратил внимание на то, что в случае Людмилы чиновникам нужно было сначала проверить источник сигнала, прежде чем запускать его в систему так называемого межведомственного взаимодействия. Но, по его мнению, это противоречит той ювенальной логике, в рамках которой власти выстраивают систему.
По мнению Мазурова, пермские власти выпускают различные документы ювенального характера, которые вступают в противоречие с Конституцией РФ и действующими российскими законами.
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Он напомнил, что пермская Краевая комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) приняла в августе 2018 года скандальное постановление, которое в народе прозвали «постановлением о холодильниках». После широкого резонанса документ отменили, однако Мазуров считает, что последующее постановление, принятое в ноябре 2018 года, вышло ничуть не лучшим.
Он сообщил, что документ обязывает сотрудников организаций системы профилактики детского и семейного неблагополучия (больниц, школ, детсадов и иных учреждений) при наличии размытых критериев ставить на учет в так называемую группу риска семьи граждан, которые, как и их дети, ничего противоправного не совершали. При этом документ не обязывает сотрудников этих организаций спрашивать у людей согласия. Активист считает, что таким образом документ провоцирует их на совершение преступлений, предусмотренных статьями 286 и 137 УК РФ.
На пикете общественники также заявили, что сегодня в сети развернута антисемейная информационная кампания на тему бытового насилия. Они обратили внимание, что различные феминистские организации сегодня распространяют ложь о масштабах семейного насилия в России с целью продвижения идеи принятия так называемого закона о семейно-бытовом насилии. Пользуясь неосведомленностью граждан о реальной статистике преступлений в этой сфере, они устраивают в сети кампании, вроде «Я не хотела умирать» и другие. По мнению родителей, если подобный закон будет принят, он нанесет непоправимый ущерб российскому институту семьи и неминуемо повысит градус социальной напряженности.
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Кроме того, организаторы пикета обратили внимание властей на очередной ювенальный случай в городе Чернушка. Они рассказали, что опека Чернушинского района в очередной раз изъяв детей из семьи, проявила бесчеловечность по отношению к ней.
Ранее ИА REGNUM опубликовало статью, в которой был описан один из случаев, произошедший в Чернушинском районе Пермского края. В ней подробно рассказывалось о ситуации, в которую попал мужчина, столкнувшийся с работой местного органа опеки и попечительства.