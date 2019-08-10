Уфа, 10 августа, 2019, 13:57 — ИА Регнум. В Башкирии по итогам июля средние потребительские цены на муку и ржаной хлеб снизились, а стоимость хлеба из пшеничной муки увеличилась. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Башкортостанстата.

Анна Побежимова ИА Красная Весна Хлеб

Так, в течение месяца хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки подешевел на 0,4%, средняя цена составила 47,57 рубля за кг. Мука пшеничная подешевела также на 0,4% за июль и продаётся по цене 32,64 рубля за кг.

При этом хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов подорожал на 0,5% за месяц, его средняя цена составляет 49,16 рубля за кг.

ИА REGNUM напоминает, сложные погодные условия в Башкирии наблюдаются в течение всего сельскохозяйственного сезона. Так, в середине апреля планировалось ввести режим ЧС на территории 10 районов республики из-за гибели озимой пшеницы. Посевы пострадали в результате мягких условий перезимовки, высокой температуры в начале апреля и серьезных ночных морозов в середине месяца.

В июле посевы зерновых страдали от засухи, власти также планировали ввести режим ЧС. Сейчас уборка урожая проходит в условиях постоянных дождей. Аграриям приходить убирать хлеб в короткие промежутки между дождями.