Москва, 10 августа, 2019, 13:54 — ИА Регнум. Члены Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призывают граждан, которые решили принять участие в санкционированном митинге внесистемной оппозиции в Москве, не поддаваться на провокации и не принимать участие в возможных несанкционированных акциях, которые также могут состояться сегодня, 10 августа.

Георгий Балаков ИА REGNUM] Молодежь на митинге в Москве

На проспекте Академика Сахарова недалеко от Комсомольской площади (площадь трёх вокзалов) уже начали собираться участники митинга внесистемной оппозиции. Они будут снова митинговать против недопуска на выборы в Московскую городскую думу ряда кандидатов.

Оппозиционеры уже провели три массовые акции, две из которых были не согласованы и закончились разгоном и задержаниями.

Мэрия Москвы предупредила, что по данным правоохранительных органов, сегодня на митинге готовятся провокации.