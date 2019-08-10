В Facebook обсуждают проект резолюции согласованного митинга в Москве
Москва, 10 августа, 2019, 13:51 — ИА Регнум. Один из организаторов митинга на проспекте Академика Сахарова в Москве Елена Русакова опубликовала на странице в Facebook проект резолюции.
Spencer E Holtaway
Социальная сеть Facebook
В документе восемь требований. В их числе прекращение уголовных преследований участника несанкционированных митингов, освобождение арестованных, регистрация кандидатов от оппозиции, отставка председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова и мэра Москвы Сергея Собянина.
Под записью идёт активное обсуждение проекта. Например, предлагаются многочисленные идеи дополнительных требований.
Митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы начнётся в 14:00.