Курган, 10 августа, 2019, 13:38 — ИА Регнум. В Курганской области возбуждено уголовное дело в связи с дорожно-транспортным происшествием, в котором пострадали 16 пассажиров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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Напомним, в субботу утром 10 августа опрокинулся рейсовый автобус Курган-Целинное, проезжая в районе Куртамыша. В автобусе находились 48 человек. Погибших нет. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).

В рамках прокурорской проверки будут приняты дополнительные меры, направленные на неукоснительное обеспечение исполнения законодательства в сфере пассажирских перевозок.

Также даны поручения прокурорам районов об организации аналогичных проверок и принятии по их результатам мер реагирования.