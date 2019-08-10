Киев, 10 августа, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Петиция, в которой содержится просьба сделать американский доллар украинской национальной валюте, размещена на сайте украинского президента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — говорится в петиции.

Также в ней отмечается, что граждане хотели бы ввести такое нововведение из-за нестабильности украинской гривны.

Кроме этого, автор петиции пересчитать в долларовом выражении цены, тарифы, оклады заработной платы, стипендии, пенсии, средства на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вклады граждан.

Отметим, данная петиция была зарегистрирована на сайте главы Украины ещё 7 августа и за это время её пописало 40 человек. При этом для того, чтобы петицию рассмотрел глава государства, её должны подписать не менее 25 тысяч граждан за 90 дней.