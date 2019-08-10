Ачинск, Красноярский край, 10 августа, 2019, 13:01 — ИА Регнум. В Ачинском районе Красноярского края местные власти предупреждают граждан о запрете сбора грибов и ягод в лесных территориях, попавших в зону чрезвычайного происшествия, вызванного пожаром и взрывами на складе боеприпасов рядом с селом Каменка. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс служба мэрии города.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Грибы

В настоящее время на местности работают военные сапёры, которые должны удостовериться, что окрестная территория безопасна.

Гражданам рекомендовано отказаться от лесных прогулок в районе деревень Каменка, Малый Улуй, поселков Ключи, Горный, Мазульский рудник, село Заворки.

В случае обнаружения неразорвавшихся и взрывоопасных предметов мэрия просит граждан обращаться на телефоны горячей линии:

8(39 151)6−13−49;

8(39 151)6−13−99