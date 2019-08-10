Москва, 10 августа, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Члены Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека выступили заявлением в связи с несогласованными публичными акциями в Москве. Текст документа есть в распоряжении ИА REGNUM.

Kremlin.ru Заседание СПЧ при Президенте РФ

Они прокомментировали ситуацию, связанную с регистрацией кандидатов на выборы в Мосгордуму, отметив гласность и открытость ЦИК, проводивших заседания, на которых рассматривались жалобы, в присутствии СМИ и в прямом эфире онлайн-трансляций.

В СПЧ обратили внимание, что основные ошибки кандидатов «были озвучены предельно ясно и однозначно: нехватка достоверных подписей избирателей, брак при заполнении подписных листов и ошибки в поданных документах, допущенные избирательными штабами кандидатов, халатно отнесшихся к требованиям закона».

«Казалось бы, обозначены все правовые основания для отказа в регистрации. Однако некоторые оппозиционные политики продолжают демонстрировать явное неуважение к закону, ко всем остальным кандидатам, законопослушным избирателям, призывая граждан на несогласованные акции в свою поддержку», — говорится в заявлении.

Члены СПЧ отметили, что в этих условиях попытки провести несогласованные публичные мероприятия будут оцениваться как нарушение общественного порядка и пресекаться.

«Мы призываем граждан не поддаваться на провокации и соблюдать общественный порядок, а правоохранительным органам действовать строго в рамках закона, не превышая свои полномочия», — заявили члены Совета.

Под документом поставили подписи сопредседатель президиума СПЧ Игорь Борисов, председатель постоянной комиссии СПЧ Александр Брод, член СПЧ Шота Горгадзе.