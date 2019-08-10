Москва, 10 августа, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Регионы с количеством граждан, страдающих от ожирения, были названы в опубликованном Министерством здравоохранения в статистическом сборнике за 2018 год.

Rosminzdrav.ru Министерство здравоохранения Российской Федерации

По данным ведомства, больше всего страдающих от ожирения людей было выявлено в 2018 году в Курганской области. Здесь зафиксировано людей, с впервые в жизни установленным диагнозом «ожирение» 935,1 случаев на 100 тысяч человек.

На втором месте, согласно данным Минздрава, — Алтайский край. Здесь зафиксировано 867,8 случаев ожирения на 100 тысяч человек. Третье место заняла Ульяновская область с 849,7 случаев на 100 тысяч человек.

Наименьшее количество зафиксированных впервые случаев ожирения отмечено в Якутии, Приморском крае и Белгородской области, отмечается в сборнике.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в каких регионах России, по данным Минздрава РФ, люди болеют меньше всего.