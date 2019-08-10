Владивосток, 10 августа, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Торпедо» обыграл с минимальным счетом футболистов владивостокского «Луча» в матче седьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Torpedo.ru Московский футбольный клуб «Торпедо

Игра состоялась на поле стадиона «Динамо» во Владивостоке и закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал защитник «Торпедо» Максим Шоркин, который поразил ворота соперника на 81-й минуте матча.

Отметим, по итогам этой победы московское «Торпедо» является лидером чемпионата ФНЛ с 16 очками в активе. «Луч» — на десятой строчке с 8 очками.