Великий Новгород, 10 августа, 2019, 12:31 — ИА Регнум. После обильных ливней в Новгородской области, прошедших в регионе 9 августа, остаются подтопленными 136 приусадебных участков в семи населённых пунктах Демянского, Марёвского, Валдайского и Окуловского районов. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 10 августа, в ГУ МЧС РФ по Новгородской области.

53.mchs.gov.ru Последствия сильных ливней в Новгородской области

По данным на 11:00 10 августа, размыты 13 участков дорог, к шести населённым пунктам нет проезда.

Ремонтные службы и специалисты «Новгородавтодора» оценивают последствия стихии. По данным «Новгородавтодора», на трёх повреждённых участках дорог в Демянском районе движение уже восстановлено. Также проходит расчистка ливневой канализации и придорожных канав.

В «Новгородавтодоре» сообщили, что с 9 августа прекращено движение транспорта по ряду участков автомобильных дорог в Демянском, Валдайском и Марёвском районах из-за разрушения дорожного полотна. На сайте учреждения опубликована карта размывов автомобильных дорог и пути объездов.