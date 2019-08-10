Вашингтон, 10 августа, 2019, 12:32 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах в возрасте 88 лет скончался известный художник комиксов Эрни Колон, об этом 9 августа сообщает издание The Hollywood Reporter.

Как отмечается, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Колон скончался в четверг, 8 августа.

Напомним, за долгую творческую карьеру, длившуюся около 60 лет, художник сотрудничал с такими гигантами индустрии как DC, Marvel, а также Harvey Comics. Колон приложил руку к работе над известными комиксами, в частности «Чудо-женщина», «Зеленый фонарь» и «Флэш».

Ранее, 31 августа 2019 года в возрасте 75 лет умер один из основателей Marvel Гэри Фридрих, получивший признание благодаря комиксам «Призрачный гонщик» и «Сын сатаны».