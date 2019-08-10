Киев, 10 августа, 2019, 12:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель, а также президент Франции Эммануэль Макрон преподали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «жесткий урок», оставив без ответа его призыв провести встречу в нормандском формате из-за гибели четырех боевиков ВСУ в Донбассе, считает украинское издание «Главред».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский на спине у ВСУ.

Автор статьи, размещенной изданием, отмечает, что Зеленский, являющийся популистом, верит, что его талант убеждения выше и эффективнее всех вместе взятых дипломатов.

«Поэтому все трое дипломатично отказали Зеленскому во встрече. И правильно сделали. Жесткий урок для нашего президента», — пишет автор «Главреда»

Также в статье подчеркивается, что то, что у Зеленского могло пройти с Трампом, не пройдет с Путиным, Макроном и Меркель.

Кроме этого, автор считает, что главная проблема Зеленского — это отсутствие стратегии по Донбассу, а не популизм или небольшой политический опыт.

Отметим, ранее, 7 августа, по инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили возможность встречи в формате «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина).