Нью-Дели, 10 августа, 2019, 13:04 — ИА Регнум. В июне 2019 года рост промышленного сектора Индии резко сократился до 2%. Об этом 9 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар со ссылкой на свежие статистические данные правительства Индии.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

По итогам июня 2019 года темпы прироста промышленного сектора Индии составили всего 2% по сравнению с 6,9% в соответствующем месяце 2018 года. Это самый низкий показатель за последние четыре месяца. С марта по май 2019 года в южноазиатском государстве наблюдался устойчивый рост промышленного производства. За указанный период индекс промышленного производства вырос с 0,2% до 4,6%. Таким образом, за первый квартал 2019/20 финансового года темпы роста индийской промышленности составили всего 3,6%. Отметим, что соответствующий показатель для 2017/18 финансового года превысили отметку в 5,1%.

Представители министерства статистики и выполнения программ Индии утверждают, что основной причиной резкого ухудшения статических показателей стала стагнация в обрабатывающей промышленности и горной добыче. Темпы прироста в указанных секторах сократились с 6,9% до 1,2% и с 6,5% до 1,6% соответственно.