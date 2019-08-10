Госдеп США: наша позиция по поводу Кашмира неизменна
Нью-Дели, 10 августа, 2019, 14:18 — ИА Регнум. Позиция Белого дома по поводу проблемы Кашмира осталась без изменений. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на заявление официального представителя американского Госдепа Морган Ортагус.
На брифинге 8 августа Морган Ортагус подчеркнула, что проблема Кашмира должна быть урегулирована Индией и Пакистаном в двустороннем порядке. По словам официального представителя американского внешнеполитического ведомства, США поддерживают прямой диалог между Нью-Дели и Исламабадом, однако южноазиатские государства должны сами определить формат переговоров и круг обсуждаемых вопросов. Морган Ортагус также отметила, что Вашингтон стремится поддержать мир и стабильность в Южной Азии.
Напомним, что очередное обострение индийско-пакистанских отношений произошло 5 августа, когда министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир. В знак протеста против действий правительства Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди 7 августа Национальный комитет безопасности Пакистана принял решение понизить уровень дипломатических и экономических отношений с Индией. Исламабад отозвал из Нью-Дели посла, а также приостановил торговлю со своим южным соседом.