Анкара, 10 августа, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай на церемонии награждения министра иностранных дел страны Мевлюта Чавушоглу японским орденом Восходящего солнца заявил, что Турция, отважно следующая принципу «Мир больше пяти», стала продуктом своей самостоятельности, поддерживавшейся на протяжении последних 17 лет.

Фуат Октай

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фуат Октай отметил: «Турция, которая с востока на запад выстраивает прочные отношения, протягивает руку помощи Африке, едина со своими балканскими и центральноазиатскими братьями, является плодом обеспеченной нами стабильности и твердой внешнеполитической позиции».

Вице-президент добавил, что Турция и Япония успешно прошли такое испытание прочности отношений, как «друг познается в беде». По его словам, задача всестороннего развития отношений с Японией, которую поставил Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время своего визита в Осаку, успешно выполняется. Фуат Октай особо отметил роль совместных проектов, например, турецко-японского университета, в деле развития двустороннего сотрудничества.