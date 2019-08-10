Анкара, 10 августа, 2019, 11:58 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу заявил: «С одной стороны, в Сирии мы для того, чтобы бороться с терроризмом, с другой же, мы с США работаем над ликвидацией террористического коридора на севере страны и созданием вместо него мирного коридора или зоны безопасности».

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По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил: «Однако эти работы не будут проводиться так же, как под Манбиджем, мы ни в коем случае не позволим отвлечь наше внимание, потому что это для нас жизненно важный вопрос национальной безопасности».

Напомним, что, несмотря на сохраняющиеся противоречия относительно глубины и контроля над такой зоной безопасности, по результатам переговоров военных представителей Турции и США стороны договорились о создании общего Центра операций для дальнейшей координации своих действий.