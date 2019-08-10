Аддис-Абеба, 10 августа, 2019, 16:46 — ИА Регнум. Государственный министр иностранных дел Эфиопии Хирут Земене провела переговоры с британской делегацией во главе со специальным представителем Великобритании на Африканском Роге и Красном море Джулианом Рейли.

(сс) Ninaras Аддис-Абеба. Эфиопия

Министр Земене проинформировала спецпосланника о позитивной роли, которую Эфиопия играет вместе с Африканским союзом (АС) и Межправительственным органом по вопросам развития (МОВР) в деле содействия миру и стабильности в регионе Африканского Рога, в частности, относительно мирных инициатив в Сомали и Эритрее. Министр подчеркнула, что, основываясь на своей давней политике невмешательства во внутренние дела других государств, Эфиопия, наряду с АС и МОВР, играет при этом активную посредническую роль в регионе для преодоления разногласий внутри нестабильных в политическом плане восточноафриканских государств. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Государственный министр также поблагодарила от лица правительства Эфиопии все международное сообщество и Великобританию в частности за поддержку усилий Эфиопии в миротворческом процессе.

В свою очередь, британский спецпосланник Дж. Рейли, приводя в качестве примера мирные соглашения, достигнутые в Судане и Сомали после активного посредничества Эфиопии, заявил, что Эфиопия является региональным лидером и ключевым политическим игроком на Африканском Роге. Он добавил, что правительство Великобритании окажет необходимую политическую и финансовую поддержку для укрепления текущих усилий по обеспечению прочного мира и процветания в регионе.