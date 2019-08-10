Аддис-Абеба, 10 августа, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Столица Эфиопии Аддис-Абеба лидирует в Африке южнее Сахары по количеству высококлассных гостиничных номеров и имеет самую высокую среднесуточную ставку стоимости гостиничного номера. Такую информацию представила компания STR, занимающаяся составлением рейтингов наиболее гостеприимных государств и городов Африки и исследующая тенденции в развитии гостиничного бизнеса.

neiljs Аддис-Абеба

По данным STR, в Аддис-Абебе была зафиксирована самая высокая средняя стоимость гостиничного номера в 163,79 доллара США, если измерять в постоянной валюте, что устраняет влияние инфляции, и этот показатель увеличился на 1,1 пункта за 2019 год. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Ezega.

Директор компании STR Томас Эмануэль объяснил, почему именно эфиопская столица возглавляет список. «В Аддис-Абебе есть многочисленные факторы спроса, такие как постоянно растущая экономика, успешная авиакомпания и важный статус дипломатической столицы Африки. Постоянное воздушное сообщение и простота доступа к нему по сравнению с другими городами также влияют на формирование такого спроса, что дает владельцам отелей уверенность в необходимости поддержания не только высокого качества услуг, но и высокого уровня стоимости номеров. Помимо этого на столицу приходится и наибольшее количество гостиниц и отелей высокого класса в 4−5 звезд», — пояснил Т.Эмануэль.

Глава Африканского гостиничного инвестиционного форума (AHIF) Мэтью Вейхс отметил, что проведение крупных международных встреч, в том числе и таких, как AHIF, является одним из факторов, который помог Аддис-Абебе сохранить свою позицию города с самыми дорогими отелями Африки.

После эфиопской столицы в рейтинге расположились столица Ганы Аккра со средней стоимостью номеров в 160,34 доллара США, и экономический центр Нигерии Лагос с показателем в 132,51 доллара США.