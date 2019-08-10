Осло, 10 августа, 2019, 11:06 — ИА Регнум. Норвежские ученые начали осуществлять мероприятия по охране волков от туристов. Об этом сообщает норвежское информационное агентство NRK.

Волк

Норвежские ученые начали изучать поведение волков при приближении людей. Это в будущем поможет создать инструкцию для тех, кто по каким-либо причинам посещает места, где могут жить волки. На севере Норвегии местные жители живут с волками по соседству, из-за страха выходить ночью или идти через лес они отстреливают волков, нанося тем самым серьезный урон природе. Программа охраны популяции волков подразумевает также и отслеживание всех особей с помощью радиомаяков.

В ходе изучения поведения волков ученые выяснили, что волки уходят дальше от людей по мере приближения человека. Результаты исследования указывают на то, что волки избегают встречи с людьми и тем более охоты на них. По словам специалистов, несмотря на то, что волки сами избегают опасной для них встречи с людьми, требуется еще много сделать для их защиты.