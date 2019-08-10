Москва, 10 августа, 2019, 10:36 — ИА Регнум. 20 миллионов просмотров — таков выдающийся результат фильма Владимира Меньшова «Любовь и голуби» на канале Youtube киноконцерна «Мосфильм». Это является рекордом среди всех выложенных компанией картин, с гордостью сообщает сама прославленная киностудия на своей сайте.

Цитата из к/ф «Любовь и голуби». реж. Владимир Меньшов. 1984. СССР Любовь

С списке популярности далее идут культовые комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» и «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» — более 18 млн просмотров каждая. Также в верхние строчки рейтинга вышли ленты «Девчата», «Белый тигр», «Бриллиантовая рука», «Служебный роман», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Джентльмены удачи».

Как положительный аспект отмечен рост зарубежной аудитории — она составляет более половины от всех зрителей канала.