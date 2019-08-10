Пекин, 10 августа, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Значительных колебаний курса валюты жэньминьби (официальное название китайского юаня — прим. ред.) от нормальных показателей в 2018 году не замечено, сообщил 10 августа глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Китае Джеймс Дэниэл на телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен распространенному докладу МВФ о состоянии экономики Китая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

«Мы видим, что курс жэньминьби в 2018 году в целом соответствовал среднесрочным основным показателям и желаемой политике», — заявил глава миссии МВФ в Китае, отвечая на вопрос о том, манипулирует ли своей валютой Китай.

Также он отметил, что курс не бы ни значительным образом завышен, не значительно занижен.

Кроме этого, Джеймс Джниэл отметил, что МВФ проведет дополнительный анализ этого вопроса в рамках стандартного процесса фонда в 2020 году.

Отметим, ранее, 5 августа, Народный банк Китая снизил курс юаня на 229 базисных пункта — до отметки 6,9225 юаня за доллар. После этого Минфин США причисли КНР к валютным манипуляторам и призвал к транспарентности в этом вопросе.