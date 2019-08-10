Афины , 10 августа, 2019, 10:41 — ИА Регнум. Пятый, высший уровень пожароопасности объявлен в нескольких регионах Греции в связи с жарой и сильным ветром. Об этом 10 августа сообщила служба Гражданской защиты страны.

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Экстремальные метеоусловия ожидаются в Греции, по прогнозам метеорологов, в течение ближайших трёх дней. Как предупредили синоптики, температура воздуха будет подниматься до +41 градуса по Цельсию, при этом скорость ветра будет достигать 17 м/с.

Вдобавок к аномально жаркой и ветреной погоде в Греции наблюдается продолжительная засуха и пониженная влажность воздуха. Все эти факторы значительно повышают риск возникновения пожаров.

«Тревога» или пятая, высшая категория опасности объявлена в Аттике, Центральной Греции, в нескольких районах Пелопоннеса — в Коринфии, Арголиде, Аркадии, восточной Лаконии.

На островах северной и южной части Эгейского моря, в Западной Греции, на Ионических островах и в оставшихся районах Пелопоннеса объявлен режим «боевой готовности» — четвёртая категория опасности.

Власти страны призвали население к бдительности, принятию мер предосторожности для сохранения и защиты жизни и имущества граждан, а также избегать любых действий, которые могут привести к пожару либо созданию чрезвычайной ситуации.

Пожарные команды и силы гражданской защиты приведены в состояние боевой готовности.

Стоит отметить, что несмотря на предпринимаемые меры, в Греции практически каждый день фиксируются несколько десятков пожаров. Ранее ИА REGNUM сообщало о 44 лесных пожарах, которые произошли в Греции за один световой день.