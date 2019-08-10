Вашингтон, 10 августа, 2019, 10:24 — ИА Регнум. Избиратели Англии, похоже, не сильно расстроятся, если Шотландия решит покинуть Соединённое Королевство, заявила журналист Тереза Рафаэль в статье для издания Bloomberg.

Питер Пауль Рубенс. Союз Англии и Шотландии. 1633-1634 г

«В Соединённых Штатах права штатов закреплены в конституции, а выход того или иного штата из состава США для большинства американцев был бы сродни ампутации. Но в Англии перспектива независимости Шотландии не особо беспокоит избирателей. Многие даже восприняли бы это как избавление от лишнего балласта», — заявила Рафаэль, отметив, что избиратели, проголосовавшие за Брексит, заявили социологам, что они готовы скорее потерять пару небольших придатков, чем позволить Бреситу не состояться.

По словам Рафаэль, консервативные избиратели оказались ещё более непреклонны: 73% заявили, что потеря Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии — это цена, которую стоит заплатить за Брексит.

Напомним, в ходе референдума о членстве Великобритании в ЕС большинство жителей Шотландии и Северной Ирландии проголосовали против Брексита. Руководство Шотландии недавно указало на серьёзный экономический ущерб, с которым придётся столкнуться жителям Шотландии в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

Результаты социологических опросов показывают, что в настоящий момент большинство населения Шотландии выступает за независимость от Англии.