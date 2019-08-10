Москва, 10 августа, 2019, 10:17 — ИА Регнум. Власти Москвы предупреждают о готовящихся провокациях на согласованном митинге внесистемной оппозиции, который должен состояться в столице сегодня, 10 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мэрия Москвы

Напомним, что сегодня на проспекте Сахарова в Москве должен пройти согласованный митинг внесистемной оппозиции, которая протестует против отказа в регистрации ряду кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.

В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции столицы заявили, что получили от правоохранительных органов данные о том, что на согласованной акции оппозиции готовятся провокации.

«Вместе с тем, по поступающей из правоохранительных органов информации, публикуются призывы в социальных сетях о несанкционированных действиях и о готовящихся провокациях в ходе проведения согласованного мероприятия», — заявили в департаменте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оппозиция провела уже два несогласованных митинга в Москве, после которых были задержаны более тысячи человек. По факту первого митинга 27 июля было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.