Москва, 10 августа, 2019, 10:16 — ИА Регнум. Из-за осложнений после операции в Москве срочно госпитализирован актер театра и кино Александр Шувалов, сообщает 10 августа Рен-ТВ.

Александр Шувалов Актер Александр Шувалов

По данным источника, причиной госпитализации 32-летнего актера стала осложнение после хирургической операции, которую он перенес неделю назад. При этом состояние, в котором находится Шувалов в настоящее время, не уточняется.

Напомним, Александр Шувалов родился в 1987 году и является выпускником музыкального училища имени Пироговых. В настоящее время сотрудничает с театральной студией «Квадрат», известен по сериалам «Безмолвный свидетель», «Обручальное кольцо», «Истребители».

Отметим, ранее, 2 августа, Александр Шувалов перенес операцию на органах брюшной полости.