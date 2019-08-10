Тамбов, 10 августа, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Пять человек погибли, восемь получили травмы в результате столкновения двух пассажирских микроавтобусов в Тамбовской области. Об этом ИА REGNUM 10 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

По данным ведомства, авария произошла в 05:45 мск на автотрассе Тамбов — Воронеж в районе села Шульгино. Участниками ДТП стали два микроавтобуса Fiat Ducato и Citroen. По предварительной информации, Citroen допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся со вторым микроавтобусом.

В результате ДТП погибли пять человек. Ещё восемь пострадавших были госпитализированы больницу Архиепископа Луки в Тамбове. Детей среди погибших и пострадавших не было.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, приведшего к гибели людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовом ДТП с участием пяти автомобилей на северо-западе Москвы, на 74-м километре внутренней стороны МКАД. В результате аварии пострадали четыре человека.