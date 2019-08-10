Владивосток, 10 августа, 2019, 09:10 — ИА Регнум. Кипрскими правоохранительными органами задержан находившийся в международном розыске бизнесмен из Приморья Игорь Польченко, сообщает 10 августа со ссылкой на источники издание «Коммерсантъ».

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По данным издания, Польченко был задержан правоохранителями Кипра 7 августа. Бизнесмен обвиняется в махинациях при получении кредитов от крупнейших банков России, включая Сбербанк, ВТБ и другие. При этом общая сумма его задолженности перед банками составляет 7 млрд рублей.

Кроме этого, сообщается, что, согласно международным нормам, теперь кипрская прокуратура должна обратиться в суд с ходатайством об экстрадиционном аресте Польченко и запросить материалы для экстрадиции у России. По данным источника, на это может уйти от 4 до 6 месяцев.

Отметим, Игорь Польченко являлся президентом группы компаний «Транзит-ДВ», а также совладельцем либо бенефициаром связанных с «Транзит-ДВ» предприятий Приморья.

Напомним, ранее в правоохранительные органы Приморья обратились сотрудники банка ВТБ, которым предприятия, входящие в структуру Польченко, задолжали свыше 1 млрд рублей.