Париж, 10 августа, 2019, 09:02 — ИА Регнум. Франции совершенно не требуется разрешение Соединённых Штатов Америки для того, чтобы ослабить напряженность в отношениях с Исламской Республикой Иран. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в ответ на сообщение президента США Дональда Трампа, который потребовал от президента Пятой республики Эммануэля Макрона не вмешиваться во взаимоотношения США с Ираном.

David Monniaux Здание Министрства иностранных дел Франции

Трамп заявил, что Франция якобы посылает Ирану «противоречивые сигналы» и тем самым якобы вмешивается во взаимоотношения США и Исламской Республики.

«Я знаю, что у Эммануэля добрые намерения, как и у всех остальных, но никто не может отвечать за США помимо Соединённых Штатов», — написал Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Иными словами Трамп потребовал, чтобы Франция не мешала ему и дальше оказывать давление на Иран.

Глава МИД Франции заявил, что у его страны есть суверенное право выстраивать собственные отношения с Ираном и разрешение США для этого Парижу не требуется.

«Франции не требуется разрешение для этого. Франция верна Венскому Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), который блокирует распространение ядерного оружия», — сказал Жан-Ив Ле Дриан.