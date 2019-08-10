Вашингтон, 10 августа, 2019, 08:54 — ИА Регнум. В годовщину трагических событий в Южной Осетии американский Госдеп в очередной раз призвал Россию «вывести войска из Грузии» и отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Посольство России в США 9 августа прокомментировало это заявление на своей официальной странице в «Фейсбуке», назвав его кощунственным и русофобским.

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Диппредставительство посоветовало США предложить Грузии признать свою ответственность за события 2008 года, вместо того, чтобы обвинять Россию.

«Готовы напомнить, что именно наша страна пришла на помощь Цхинвалу и предотвратила, по сути, акт геноцида», — отмечается в заявлении. Однако, отметило диппредставительство, США не помнят уроков истории и закрывают глаза на преступления Грузии. При этом, по мнению авторов, безнаказанность порождает трагические события. Посольство выразило надежду, что в Вашингтоне отойдут от подобной практики и покажут грузинским политикам пример демократической политики.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 8 августа представитель Госдепа США Морган Ортегус заявила, что России следует отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Также Ортегус указала на недовольство Вашингтона деятельностью российской стороны по демаркации границы Южной Осетии и Грузии.