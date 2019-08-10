Вашингтон, 10 августа, 2019, 09:05 — ИА Регнум. О том, какие продукты питания могут снизить риск возникновения рака кожи, рассказали ученые из американского Университета Брауна, сообщает 10 августа издание Focus.

Морковь — источник витамина А

По данным ученых, богатая витамином А пища может способствовать сокращению риска возникновения плоскоклеточной карциномы, являющейся вторым по частоте видом возникновения заболевания раком кожи.

Также сообщается, что эффективность употребления пищи, богатой витамином А, доказали два исследования. В первом из них велось 28-летнее наблюдение за 121 700 женщин, а во втором — 26-летнее наблюдение за 51 529 мужчинами. При этом у 123 тысяч участвующих в этих исследованиях была светлая кожа, подверженная онкологическому заболеванию.

В ходе эксперимента, участвующие в нем вели анкеты, в которые вносили данные о своем питании. По итогам исследования рак кожи был диагностирован у 3% испытуемых, при этом у группы, питавшейся продуктами с большим содержанием витамина А, риск возникновения онкологии был снижен на 17%.

«Участники исследования получали его (витамин А) преимущественно из фруктов и овощей», — говорится в материале Focus. Также в нем сообщается, что в наибольшем количестве витамин содержится в моркови, батате и кудрявой капусте.

Отметим, ранее в СМИ сообщалось о том, что шведские ученые выявили взаимосвязь между группой крови человека и подверженностью онкологии.