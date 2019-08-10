Киев, 10 августа, 2019, 08:08 — ИА Регнум. Состояние здоровья экс-президента и последнего генерального секретаря СССР было оценено как «очень плохое» журналистом Алексеем Венедиктовым. Об этом он рассказал в эфире украинского телеканала «НАШ» на передаче «Гордон».

Иван Шилов ИА REGNUM Михил Горбачев

Журналист уточнил, что они с Михаилом Горбачёвым довольно часто встречаются в ресторане. Как пояснил Венедиктов, врачи рекомендовали экс-президенту СССР не употреблять крепких спиртных напитков, поэтому Горбачёв сейчас перешёл с водки на пиво.

Также Венедиктов добавил, что несмотря на то, что Горбачёву уже 88 лет, и у него накопились многие болезни, у политика «с головой всё в порядке». Горбачёв следит за происходящим в стране с помощью планшета и смартфона, читает новости.

Кроме того, журналист рассказал, что Горбачёв очень наслышан о сериале «Чернобыль» производства телеканала HBO, но смотреть его не стал, так как ему, по собственному признанию политика, «очень тяжело».

Ранее ИА REGNUM сообщало о госпитализации Горбачёва в связи с обострением у него хронических заболеваний.