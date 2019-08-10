Ачинск, Красноярский край, 10 августа, 2019, 08:03 — ИА Регнум. Самолеты Ил-76 Министерства обороны Российской Федерации, оборудованные специальными водосливными устройствами, 9 августа приступили к проливке территории военного склада в селе Каменка Ачинкого района Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

(сс) Papas Dos Ил-76

Напомним, что 9 августа на складах начались новые взрывы боеприпасов. Пострадали как минимум 10 человек. Первая серия взрывов началась 5 августа после пожара на одном из складов в военной части под Ачинском.

Сегодня планируется более 20 самолетовылетов для сброса воды на территорию склада. Каждый из самолетов доставит к месту сброса по 42 тонны воды.

Напомним, что 10 самолетов Ил-76 Министерства обороны России были направлены в Красноярский край для тушения лесных пожаров.