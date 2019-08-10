Мюнхен, Германия, 10 августа, 2019, 07:30 — ИА Регнум. Бывший полузащитник мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Франк Рибери может перейти в состав команды из Эйндховена ПСВ, сообщает 10 августа Sport Build.

Rufus46 Фрак Рибери

Как пишет источник, в переходе футболиста в голландский клуб заинтересован главный наставник ПСВ Марк вон Боммел, игравший с Рибери в составе «Баварии» во время своей игровой карьеры. При этом 36-летний футболист может достаться команде из Эйндховена бесплатно, так как находится в статусе свободного агента.

Отметим, Франк Рибер выступал за «Баварию» в течение последних 12 лет и покинул клуб летом текущего года в связи с окончанием контракта. Он сыграл за мюнхенскую команду в общей сложности в 425 матча, забив в них 124 гола и отдав 182 результативных паса. Также выиграл в составе клуба 24 трофея, среди которых кубок Лиги чемпионов в сезоне 2012/13.