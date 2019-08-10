Нью-Дели, 10 августа, 2019, 06:40 — ИА Регнум. Муссонные дожди, продолжающиеся на обширных территориях Индии, стали причиной смерти более 50 человек. Особенно пострадали штаты Керала, Махарашта, Карнатака, Ассам, Одиша, сообщает 10 августа India Today.

Indiannavy.nic.in Эвакуация людей в штатах Карнатака и Махараштра

За последние три дня только в индийском штате Керала погибли 35 человек. Это наиболее сильно пострадавший от дождя индийский регион. 27 человек в этом штате получили ранения, еще семеро числятся пропавшими без вести.

В штате Махарштра из подтопленных районов эвакуированы более двух тысяч человек. Общее число смертей в регионе достигло 29 человек.

Жертвами стихии в штате Карнатака стали девять человек. Около 44 тысяч пострадавших от наводнения были эвакуированы.

Местные синоптики прогнозируют ухудшение метеоситуации в штатах Гуджарата, Карнатака и Махараштра.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жертвами сезонных муссонных дождей в штате Керала стали 28 человек. Идущие на западе Индии дожди, вызвали большие наводнения и оползни. В прошлом 2018 году жертвами муссонных дождей в штате Керала стали 200 человек.