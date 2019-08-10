Екатеринбург, 10 августа, 2019, 06:40 — ИА Регнум. Работы по реконструкции здания по улице Вайнера в Екатеринбурге, в котором разместится основная экспозиция центра «Эрмитаж-Урал», завершатся весной 2020 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу городской администрации сообщает интернет-издание «Новый день».

Екатеринбург.рф Строительство «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге

На данный момент в здании идёт перепланировка помещений и монтаж инженерных сетей. Планируется на площади в 300 квадратных метров создать единое выставочное пространство. Также продолжаются работы в соседнем здании, которое отведено под хранилище фондов музея. Там уже в августе текущего года планируется полностью отремонтировать кровлю и усилить несущие конструкции.

Как сообщало ИА REGNUM, подряд на работы по реконструкции зданий выставочного центра «Эрмитаж-Урал» и фондохранилища был заключён только в конце 2018 года. До этого администрация Екатеринбурга несколько раз проводила конкурс, но безрезультатно. Строительные компании не хотели брать подряд из-за низкой стоимости контракта. В конце ноября 2018 года контракт всё-таки заключили с компанией «Атомстройкомплекс».

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Отметим, что соглашение о строительстве музейного филиала Эрмитажа на Урале был о заключено ещё в 2014 году, и изначально предполагалось создать центр в 2016 году.