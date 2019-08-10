Монако, 10 августа, 2019, 07:24 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Лион» с разгромным счетом победил команду «Монако» в матче первого тура Лиги 1 чемпионата Франции по футболу.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж. Борис Дежкин. 1974. СССР Пропустил мяч

Игра состоялась на стадион «Луи II» в Монако и закончилась разгромом хозяев со счетом 3:0.

Счет в матче был открыт уже на 5-й минуте усилиями форварда «Лиона» Муссы Дембеле. Затем, на 30-й минуте, с поля был удален испанский хавбек «Монако» Сеск Фабргеас, оставивший свой клуб в меньшинстве, и на 36-й минуте голландский нападающий «Лиона» Мемфис Депай удвоил счет и преимущество своей команды.

Окончательную точку в матче поставил хавбек «Лиона» Лука Тусар, отличившийся на 80-й минуте.

Отметим, российский полузащитник «Монако» Александр Головин не принимал в матче участия, так как отбывает перенесенную с прошлого сезона дисквалификацию.