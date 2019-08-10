Дюссельдорф, Германия, 10 августа, 2019, 07:03 — ИА Регнум. Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» одержал уверенную победу над командой «Юрдиген 05» из Крефельда в матче первого тура Кубка Германии по футболу.

(сс) Peter F Болельщик «Боруссии»

Игра состоялась на поле стадиона «Эспирит-Арена» в Дюссельдорфе и закончилась со счетом 2:0 в пользу «Боруссии».

Мячами в составе победителей отличились форвард Марко Ройс, открывший счет на 49-й минует встречи и швейцарский защитник «Боруссии» Мануэль Аканджи, на 70-й минуте удвоивший счет и этим установивший итоговый счет матча.

Отметим, как сообщалось, ранее дортмундская «Боруссия» обыграла в матче за Суперкубок Германии мюнхенский клуб «Бавария».