Петропавловск-Камчатский, 10 августа, 2019, 05:03 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,7 прошло без последствий для жителей Камчатки, сообщает 10 августа пресс-служба регионального управления МЧС.

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Очаг землетрясения залегал на глубине 54 км. В поселке Усть-Камчатск мощность землетрясения ощущалась до 4-х баллов.

Спасатели провели осмотр социально значимых объектов и жилых зданий в зоне возможного риска. Проведенная проверка не выявила жертв и разрушений в районе землетрясения.