Ереван, 10 августа, 2019, 03:43 — ИА Регнум. На электронной платформе е-draft министерством юстиции Армении был размещен пакет проектов законов «О внесении изменений и дополнений в Судебный кодекс», «О внесении изменений и дополнений в закон о Конституционном суде» и смежных законов.

Ben Men Lyun Конституционный суд Армении

Так в законе «О Конституционном суде», в частности, предусматривается, что судьи Конституционного суда Армении, подавшие в отставку с 1 августа по 31 октября, до достижения им возраста пребывания в должности сохраняют заработную плату, установленную в момент их отставки, надбавки и социальные гарантии, а по истечении срока пребывания в должности получают предусмотренную законом пенсию. Кроме того, в случае возбуждения уголовного преследования в отношении судьи Конституционного суда в случаях не связанных с осуществлением им своих полномочий или лишения его свободы, его полномочия приостанавливаются до окончания производства по уголовному делу.

По мнению специалиста по конституционному праву Гоар Мелоян, на данный момент можно зафиксировать основные цели проекта: создать достаточные правовые основания для исключения судей Конституционного суда из производства по конкретным делам по примеру судьи суда общей юрисдикции Давида Григоряна, а также для нынешних судей Конституционного суда предусматривается материальная заинтересованность для отставки и основания для дополнения Конституционного суда собственными кадрами, ставя под серьезное сомнение профессиональное достоинство судей КС.

«Констатируем также, что, введя проект в оборот, правительство фактически прекратило дискуссию по терминам судья Конституционного суда, член Конституционного и признало легитимность нынешних судей Конституционного суда, однако путем законодательных изменений взяло на вооружение механизм альтернативного политического шантажа: «либо добровольно подавайте в отставку с соответствующей финансовой компенсацией, либо станете участниками сфабрикованных уголовных дел и будете выгнаны из Конституционного суда».

Кризис вокруг КС Армении возник после того, как новый судья КС Ваге Григорян заявил, что члены суда, избранные на этот пост до вступления в силу новой Конституции Армении в апреле 2018 года, не могут считаться судьями КС, как это предусмотрено новой Конституцией и должны уйти в отставку.

После этого премьер Армении Никол Пашинян заявил, что глава КС Армении Грайр Товмасян приватизировал суд, как нотариальную контору. После смены власти в Армении в мае 2018 года суды остаются единственной ветвью власти, в которой новые власти Армении пока не смогли произвести существенных изменений. Новый проект законов, скорее всего, должен решить эту проблему новых властей.