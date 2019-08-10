Магас, 10 августа, 2019, 03:07 — ИА Регнум. Шесть человек получили ранения во время взрыва на газовой заправке в городе Сунже на востоке Ингушетии, сообщает 10 августа пресс-служба республиканского управления МЧС.

61.mchs.gov.ru Пожарные

Сообщается, что взрыв пропановой заправки в Сунже произошел на улице Свердлова. В результате взрыва загорелась расположенная рядом шиномонтажная мастерская.

При взрыве и последующем пожаре пострадали шесть человек, среди них — женщина. Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

В настоящее время все пострадавшие доставлены в Сунженскую больницу. Состояние троих — тяжелое, они находятся в палате интенсивной терапии.

Возгорания ликвидировано силами 28 сотрудников МЧС.

По данным республиканского МВД, причиной происшествия могло стать несоблюдения правил пожарной безопасности.