Вашингтон, 10 августа, 2019, 02:40 — ИА Регнум. С критикой считающего себя «элитным» либерального Голливуда выступил президент США Дональд Трамп. Об этом глава Белого дома сообщил 8 августа на своей странице в Twitter.

Голливуд

«Либеральный Голливуд — в высшей степени расистский, с большой злостью и ненавистью», — отметил президент США.

По мнению Трампа, представители киноиндустрии создают фильмы, разжигающие хаос.

«Они создают свое собственное насилие, а потом пытаются обвинить других, — заявил Трапм. — Они настоящие расисты и вредны для нашей страны!«

Президент отметил также, что несмотря на то, что «либеральный Голливуд» считает себя элитой, в действительности, элитой являются те, кто им противостоит.

Напомним, многие именитые представители Голливуда выступали против Трампа ещё на этапе его президентской кампании. Некоторые звезды обещали покинуть США в случае его победы на выборах.

В 2018 году администрация Западного Голливуда приняла решение о демонтаже звезды Трампа на голливудской Аллее Славы.