Бишкек, 10 августа, 2019, 02:15 — ИА Регнум. Находящийся с рабочим визитом в Киргизии премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня провел встречу с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

gov.am Встреча Медведева с Пашиняном

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, премьер-министры Армении и России обсудили широкий круг вопросов армяно-российских стратегических отношений, коснулись текущей повестки дня двустороннего сотрудничества. Никол Пашинян и Дмитрий Медведев поговорили, в частности, о дальнейшем развитии торгово-экономических отношений, увеличении товарооборота и реализации совместных проектов. Никол Пашинян и Дмитрий Медведев констатировали, что в двусторонних отношениях наблюдается динамичный рост, и необходимо продолжать активную работу по укреплению и развитию армяно-российских союзнических отношений.

Председатель правительства России приветствовал успешное председательство Армении в ЕАЭС и отметил, что в двусторонних отношениях достигнут восходящий прогресс, о чем свидетельствует частота официальных встреч и контактов на высоком уровне на различных уровнях как в формате глав государств, так и в межправительственном и межпарламентском форматах.

Премьер-министр Армении положительно оценил процесс стратегического сотрудничества между Арменией и Россией и с удовлетворением отметил, в частности, прогресс, достигнутый в сфере туризма: по итогам первых 6 месяцев 2019 года количество российских туристов, посетивших Армению, увеличилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И это в том случае, когда общее количество туристов, посетивших Армению в первом полугодии 2019 года выросло на 12,8%. Премьер-министр Пашинян также с удовлетворением отметил, что механизм оперативного решения возникающих на Верхнем Ларсе проблем эффективно действует. В контексте дальнейшего развития двусторонних отношений премьер-министр подчеркнул важность полного использования всего потенциала ЕАЭС.

В ходе встречи премьер-министры Армении и России затронули вопросы сотрудничества в сферах газа, атомной энергетики, авиаперевозок, а также ряд других вопросов двусторонней повестки дня. Стороны также обменялись мнениями по вопросам, которые в последнее время освещаются в армянских и российских СМИ.