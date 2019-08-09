Москва, 10 августа, 2019, 01:19 — ИА Регнум. Временный запрет на ввоз семечковых и косточковых культур с территории Китая, введенный Россельхознадзором еще в конце июля, вступают в силу с 10 августа.

Персики

Решение о запрете было принято ведомством после того, как среди китайской продукции были обнаружены карантинные виды. В результате российский покупатель в ближайшее время не сможет увидеть на прилавках китайские яблоки, грушу и айву, а также такие косточковые культуры как: вишню, черешню, сливы, персики, нектарины, абрикосы и другие.

По мнению, исполнительного директора Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюз) Дмитрия Вострикова, принятые меры не окажут сколь-нибудь значительного влияния на рынок в России, поскольку запрет носит временный характер, кроме того, ввозимые с территории Китая объемы могут быть заменены поставками фруктов из других стран.

Вопрос наличия в китайской продукции карантинных для России видов, как ожидается, будет обсужден на восьмом заседании российской-китайской рабочей группы по сотрудничеству в области ветеринарного наздора, фитосанитарного контроля и безопасности пищевой продукции, которое пройдет 12−14 августа в китайском Циндао.

Как сообщало ИА REGNUM, после принятия решения о запрете, Россия должным образом уведомила Китай о предьявляемых к продукции претензиях.