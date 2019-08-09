Шарья, Костромская область, 10 августа, 2019, 00:55 — ИА Регнум. В Костромской области началось строительство двух посадочных площадок для вертолетов санитарной авиации, — сообщает Smi44.

Russianhelicopters.aero Санитарная авиация

В ближайшие два года они появятся в Шарье и Вохме с системой «Ночной старт».

Работы по согласованию местоположения площадки, где в случае необходимости будут приземляться санитарные вертолеты, и межеванию утвержденного участка уже позади. На участке площадью 625 квадратных метров сделана песчаная подсыпка и уложен гравий крупной фракции.

Russianhelicopters.aero Лёгкий многоцелевой вертолет «Ансат»

Прилегающая территория освобождена от растительности и линий электропередачи. Стоимость работ составила более 100 тысяч рублей. Оборудованный объект закреплен за Единой дежурной диспетчерской службой Межевского района. В ближайшее время на новой вертолетной площадке будут установлены ветроуказатели, габаритные элементы по периметру и сделана разметка — все это поможет пилоту вертолета без проблем осуществить посадку и взлет, — рассказывает газета «Новая жизнь«.В настоящее время санитарные вылеты в регионе совершают «МИ-8» и вертолет «Ансат», оснащенные медицинскими модулями. Только за последние три года было совершено более 500 вылетов. С начала 2019 года на помощь пострадавшим в ДТП, пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями и заболеваниями легких, женщинам с осложнениями беременности, новорожденным сотрудники службы санитарной авиации вылетали более 100 раз.